Christian Wilkins a Sydney, il look audace per Peggy Gou

Christian Wilkins ha creato scalpore lunedì sera, facendo un’apparizione a sorpresa durante un esclusivo concerto privato della famosa DJ Peggy Gou a Sydney. Il modello, figlio del noto volto televisivo Richard Wilkins, è stato il centro dell’attenzione con un look audace e provocatorio.

Wilkins ha acceso il tappeto rosso indossando guanti neri trasparenti con unghie artificiali a punta e una canottiera che metteva in mostra il petto e il suo nuovo fisico scolpito e abbronzato. Completavano l’outfit pantaloni neri a pieghe a gamba larga, stivali con la punta divisa, una catena d’oro e una borsa blu cielo. I suoi lunghi capelli erano raccolti in un elegante combover, mentre il trucco includeva ombretto viola glitterato e lucidalabbra. È stato poi fotografato insieme alle imprenditrici della moda Alyce e Caroline Tran.

All’evento, ospitato presso il Carriageworks, erano presenti anche la giornalista di Dawn Katie Brown e il designer Michael Lo Sordo. Gli ospiti VIP hanno assistito a un set ad alta energia di Peggy Gou, presentato dal marchio di tequila Don Julio. Prima dello spettacolo, i presenti hanno potuto gustare cocktail e dedicarsi a attività come la personalizzazione di cappelli da pescatore e la cura delle unghie. Secondo un testimone, l’unico neo della serata è stata la conclusione relativamente anticipata alle 22:30.

In una recente intervista, Wilkins ha parlato del suo radicale cambiamento fisico, abbandonando la magrezza estrema richiesta dal mondo della modella per abbracciare un percorso di forza e muscoli. Ha raccontato di essersi dedicato intensamente al sollevamento pesi, allenandosi cinque giorni a settimana presso la palestra Physique By Brando a Sydney, trovando nella comunità del luogo un forte senso di supporto e motivazione.