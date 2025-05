Christian Vieri e la polmonite interstiziale: sintomi e esperienze dell’ex calciatore alle Maldive

Dopo tre settimane di cure e preoccupazioni, Christian Vieri sembra aver superato il malore accusato durante una vacanza alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le figlie. L’ex calciatore ha rivelato di aver contratto un’infezione da Mycoplasma pneumoniae e SARS-CoV-2. In un video sui social, Vieri ha comunicato l’esito delle analisi e dichiarato di non avere polmonite, ma successivamente è stata identificata una polmonite interstiziale con focolai multipli.

Dopo un trattamento con cortisone e antibiotici, Vieri ha reso noto che la moglie avrebbe spiegato meglio la sua condizione. Caracciolo ha confermato la diagnosi e rassicurato i fan, specificando che Vieri non è più infettivo e che sta ricevendo le cure necessarie. Fabrizio Pregliasco, esperto in medicina preventiva, ha descritto la polmonite interstiziale come una condizione che provoca un inspessimento del tessuto connettivo nei polmoni, rendendo difficile la respirazione e causando infiammazione.

Questa forma di polmonite può manifestarsi a seguito di infezioni virali o batteriche, e in alcuni casi non si conoscono le cause. I sintomi da monitorare includono tosse secca, difficoltà respiratorie, febbre alta e debolezza generale. La diagnosi può richiedere una TAC ad alta risoluzione e altri esami, come broncoscopia o biopsia polmonare. Le cure possono includere antibiotici o antivirali, ossigenoterapia e tecniche di posizionamento del paziente per facilitare la respirazione.

Il recupero di Vieri rappresenta quindi un segnale positivo dopo un periodo di apprensione.