Christian Stefanelli: l’incontro con Mattia Zenzola dopo la vittoria ad Amici

Mattia Zenzola terminata l’esperienza ad Amici è tornato a casa sua e fra le prime persone che ha rivisto c’è stato Christian Stefanelli.

Qualche giorno prima della finalissima la produzione di Amici ha fatto rivedere a Mattia Zenzola alcune sue immagini con Christian Stefanelli e la sua reazione è stata questa: “Mio fratello! Madonna quanto gli voglio bene, mi manca tanto“. Per questo motivo non si è stupito nessuno quando è stata pubblicata questa storia qua sotto, ovvero della prima videochiamata fra i due appena è stato reso lo smartphone al ballerino.

Come già scritto a inizio articolo i due si sono rivisti appena Mattia Zenzola è tornato a casa. “Ti voglio un bene dell’anima fratello mio, aspettavo solo questo“, ha scritto Christian Stefanelli su Instagram. “La sorpresa più bella” la risposta dell’amico.

La ship continua.

“Sono molto felice che lui sia dentro e abbia avuto una seconda possibilità. So che farà benissimo e si merita tutto. Certo, mi dispiace non essere accanto a lui. Ci sentiamo, mi chiama e mi dice che mi vuole bene, che gli manco e che tante cose in casetta gli ricordano me e i nostri momenti. Lo capisco, ho provato le stesse cose quando lui è uscito un anno fa, tutto mi ricordava lui perché i momenti stupendi non si cancellano. Quando ci siamo conosciuto era come se ci conoscessimo da sempre.

Per me è più di un amico, è come se fosse davvero un fratello. Dentro Amici di Maria era il mio punto di riferimento. Quando ha dovuto lasciare non sono più stato bene e si vedeva. Quando ci siamo rincontrati fuori è stato magnifico. Era come aver rivisto la mia famiglia. Una felicità immensa che solo con lui e la Ha famiglia ho avuto. Cioè, fa parte della mia famiglia. Il bene che voglio a mia sorella è uguale a quello che voglio a lui”.