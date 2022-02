Ormai sono diverse settimane che Mattia Zenzola non riesce a ballare come dovrebbe, questo a causa di un brutto infortunio. In questo periodo il giovane siciliano ha avuto tutto il supporto di Christian Stefanelli e del maestro Raimondo Todaro, ma oggi ha dovuto dire addio (o meglio arrivederci) alla scuola di Amici.

Nonostante l’intervento del medico, Mattia ha continuato ad accusare dolore alla caviglia anche in questi giorni e infatti non è riuscito a fare le lezioni. Per tutti questi motivi Todaro oggi ha comunicato al suo allievo la brutta notizia. Il prof di danza ha mostrato a Zenzola il nuovo referto medico, che consiglia un riposto di altri e 2 o 3 mesi e che di fatto rende impossibile per il ragazzo continuare l’avventura nella scuola.

Tra una lacrima e l’altra Mattia è riuscito a dire: “Mi dispiace tanto. Me lo sentivo, però cercavo di aggrapparmi a quel briciolo di speranza. Interrompere questo mio sogno così è brutto, sono arrivato fino a qui, stava iniziando anche il serale. Il fatto è che mi spiace troppo. In ogni caso ti ringrazio tanto per quello che hai fatto per me in questi mesi. Ora non so come dirlo a Christian, davvero il mio pensiero è anche lui. Non sembrerà da fuori, ma io e lui abbiamo un legame tanto forte“.

La reazione di Christian Stefanelli e la buona notizia di Raimondo Todaro.

Raimondo però ha comunicato una bella notizia al suo alunno: “Sai perché non piango? Perché c’è un altro bicchiere mezzo pieno. Tu a settembre avrai un banco! Non ci sarà Christian, ma tu puoi tornare. Il tuo rapporto con lui si percepisce anche fuori fidati. Adesso tu non avere fretta di guarire e curati bene. Appena ti senti ok studia tantissimo, anche le cose che hai imparato qui. Adesso vai in casetta e parla con Christian, poi fai le valigie che devi andare via oggi stesso“.

Quando ha scoperto di dover salutare il suo amico, Christian Stefanelli è andato in crisi: “Come ci vediamo fuori? Ma che dici, sei scemo? No! Io non ce la faccio! Non riesco io qui senza di te lo capisci? Per me sei troppo fondamentale qua dentro. Non è vero! Ti prego no“.

Altro che chimiche artistiche e le amicizie a tempo determinato del GF, questo è davvero un bel legame nato sotto le telecamere.

Mattia e Christian mi avete strappato il cuore#Amici21 pic.twitter.com/0yksu6Q3GJ — ssara || ridi che ti passa (@pastelloobianco) February 11, 2022

io non posso nemmeno lontanamente immaginare come stia christian in questo momento, vedere queste scene mi ha spezzato il cuore. il loro rapporto andrà sempre oltre i teatrini, gli insulti e la cattiveria. qualunque cosa ci sia tra di loro, è fortissima🤍 #amici21 #zenzonelli pic.twitter.com/LwwmSMKZqA — gigia; in love with zenzonelli (@elmygirlfriend) February 11, 2022