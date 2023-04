Christian Stefanelli difende Mattia dagli attacchi della sua ex fidanzata

Non solo Benedetta Vari, anche Maddalena Svevi ha sparlato di Mattia Zenzola, ma sui social è intervenuto il migliore amico del ragazzo, Christian Stefanelli (qui la sua reazione al primo bacio tra Maddalena e Mattia), che ha preso le sue difese. La Svevi mentre era in camera con la Vari si è lamentata di alcuni comportamenti del suo ex ragazzo.

“Mi sta sul ca**o, mi danno fastidio i suoi atteggiamenti. Soprattutto i comportamenti per cui io mi sono stufati. Certe cose mi sembrano peggiorate, non mi pare migliorato. Tipo una delle cose che mi dava più fastidio era il suo comportamento davanti le telecamere. Quando fa le cose televisive. Quando si atteggia ‘comunque vorrei dire una cosa ai miei fra con la maglia dorata’, lo fa per le telecamere. Come se volesse essere televisivo, ma non ci riesce proprio. Che poi c’è una cosa che mi dà troppo fastidio…

Al contrario di Benedetta, Maddalena non si è rimangiata quello che ha detto ed ha spiegato a Mattia il motivo dei suoi attacchi: “Io con te non riesco ad essere come con gli altri. Se io ti rispondo male è perché ci sono tuoi atteggiamenti che non mi piacciono. Se ho detto certe cose è perché un motivo ce l’avevo. Mi dispiace che ci rimani male però non posso dire che non penso nulla di quello. Non nego che ti tratto male lo ammetto. Tra noi c’è stato qualcosa e non riesco a toglierla. In più ci sono tuoi comportamenti che non mi piacciono. Però so che tu mi vuoi bene e lo stesso vale per me credimi. Però penso tutto, anche di quello che fai davanti alle telecamere“.

Christian Stefanelli e il tweet per Mattia.

Dopo la messa in onda del daytime, Christian Stefanelli ha pubblicato un tweet per difendere il suo bff: “Sei perfetto così come sei frate, ed è per questo che ti vogliamo bene. Non cambiare mai“.

Sei perfetto così come sei frate, ed è per questo che ti vogliamo bene. Non cambiare mai.💜 — Christian Stefanelli (@turbojr_) April 25, 2023