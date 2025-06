Christian Stefanelli: da ballerino a cantante con “Sulla cresta dell’onda”

Christian Stefanelli, ex ballerino della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di intraprendere la carriera musicale, abbandonando le scarpette da danza per impugnare il microfono. Il suo primo singolo, intitolato Sulla cresta dell’onda, è in uscita il 14 giugno. Stefanelli ha annunciato la novità sui social, esprimendo entusiasmo per questo nuovo capitolo della sua vita.

Non è la prima volta che un ballerino di Amici si cimenta nel canto. Precedentemente, Giuseppe Giofrè, supportato da Mara Maionchi, aveva provato a lanciarsi nella musica con l’EP Call On Me nel 2013, ma l’iniziativa non ebbe il successo sperato. Tuttavia, successivamente Giofrè ha avuto un’importante carriera come ballerino, collaborando con star internazionali come Jennifer Lopez e Taylor Swift.

Stefanelli è solo uno dei tanti ballerini di Amici a tentare la strada della musica. Altri nomi noti includono Marianna Scarci, Maddalena Malizia, Pedro Gonzalez e Valerio Pino, tutti esempi di come il talent show abbia prodotto artisti versatili non solo nel ballo, ma anche nel canto.

