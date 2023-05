Christian, la dolce dedica di Mattia: “Tatuaggio con lui, mi è entrato nel cuore”

Oggi Silvia Toffanin ha ospitato i quattro finalisti di Amici 22 a Verissimo. Mattia Zenzola è stato il primo a parlare del suo percorso. Il ballerino ha ricordato l’infortunio di un anno fa e anche Christian Stefanelli (per il quale si è anche commosso), con cui ha stretto un rapporto bellissimo. Mattia ha rivelato di aver fatto un tatuaggio con Christian, che poi ha salutato dicendo che gli è entrato nel cuore.

“Se è un sogno non svegliatemi. Io non ho mai smesso di crederci, ma non mi aspettavo di arrivare in finale. Sono molto contento di essere qui oggi. Un anno fa c’è stato lo stop per l’infortunio e ho temuto fosse tutto finito e invece poi è arrivata questa nuova avventura.

Se sono qui lo devo tanto a mia madre. Lei mi ha sempre supportato in questo percorso e nell’amore della danza. Le mi ha preso per mano e mi ha portato ovunque. Ho un bellissimo rapporto con lei, ma anche con mio padre. Lei è un’insegnante di fitness e mi portava con lei, io imitavo i suoi passi. Da lì è iniziato tutto. Poi c’è stata la prima lezione di latino americano ed è stato amore a prima vista. Andavo a scuola e pensavo già al pomeriggio e alle lezioni di ballo. Il mio sogno? lo sto vivendo adesso, vedevo Amici già da piccolo e sognavo di poter entrare.

Un ruolo importante l’ha avuto anche Raimondo Todaro. Lui è il mio coach, il mio mentore. Mi ha seguito in tutto e mi ha dato una seconda possibilità dopo l’infortunio. Quindi è normale che a lui devo tanto. Poi ringrazio anche i miei compagni. Per una persona che ho conosciuto qui ho fatto il primo tatuaggio della mia vita. C’è scritto ‘frate’. Ti puoi portare anche delle persone fuori nella vita. Il tatuaggio l’ho fatto l’anno scorso con Christian che è entrato nel mio cuore da subito, lui è il mio fratello a tutti gli effetti. Se mi sta guardando lo saluto tanto. Non avendo il telefono adesso non posso sentirlo”.