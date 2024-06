Sono Christian e Ludovica la terza coppia annunciata che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island e qua, al contrario delle altre coppie presentate, il malessere sembrerebbe essere lei.

Nel video di presentazione, che potete vedere su Witty, parla solo lui.

“Mi chiamo Christian, ho 34 anni, vengo da Vasto e sono fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi. Scrivo io a Temptation Island perché Ludovina mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l’ho perdonata è perché sono innamorato di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa”.

“Se anche per lei è la stessa cosa?“. Insomma, non ci vuole un genio per capire che Ludovica è sì innamorata… ma dell’altro.

Christian e Ludovica, la terza coppia di Temptation Island: “Lei mi ha tradito”

