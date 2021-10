La seconda edizione di Attraction Italia sta conquistando consensi e visualizzazioni (è disponibile su Discovery+ e su TimVision) e fra i ragazzi più virtuosi – diciamo così – apparsi fin’ora alla corte di Nina Palmieri c’è sicuramente Alfonso, il ragazzo gay di Salerno e Christian, il deejay di Lecce.

Alfonso è il ragazzo gay della prima puntata di Attraction Italia ed è pronto a fare concorrenza a Rocco Siffredi https://t.co/51JDqw24Cp #NakedAttractionItalia — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 2, 2021

Sangue del sud non mente.



Contattato dal sottoscritto, Christian mi ha raccontato come mai ha partecipato a questo programma che ha ormai confezionato in tutto 20 episodi per un totale di 40 single e 240 ragazzə di qualsiasi orientamento ed identità di genere nelle cabine.

Ovviamente, se non avete visto l’episodio in questione ed odiate gli spoiler, chiudete l’articolo.

“Ho deciso di partecipare ad Attraction Italia perché sono un ragazzo molto estroverso, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarmi. Per questo motivo non potevo trovare un’occasione migliore di questa!”.

Christian ha 21 anni, è di Lecce e nella vita fa il deejay.

“Se credevo di essere scelto? Sinceramente ho temuto molto per Riccardo, il ragazzo che era in finale con me, dato che era molto più simile a lei”. – Infine non poteva mancare una domanda sui commenti ricevuti in merito alla sua dote – “Là sotto tutto bene, mi sento molto lusingato [dai commenti positivi ricevuti, ndr] ne vado molto fiero”.

Le foto incriminate ovviamente le trovate sull’altro sito, neanche devo dirvelo. Lo sapete.