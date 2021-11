Christian De Sica questa settimana ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero dove, senza troppi giri di parole, ha inveito contro alcuni nuovi attori televisivi che lavorerebbero – a suo dire – solo perché avrebbero molti follower su Instagram.

“Ti basta accendere la tv per vedere tanti, troppi attori non professionisti, scritturati solo in base al numero dei follower che hanno sui social. E grazie che sono dei cani”.

Christian De Sica non ha fatto i nomi (ovviamente) ma attori più famosi per i follower che piuttosto per i film che hanno fatto ce ne sono a bizzeffe. Il suo obiettivo ora però non è certo quello di ostacolare la carriera altrui, bensì quello di girare un altro film con Massimo Boldi. L’ennesimo.

“Un Cinepanettone? Non proprio. Ho immaginato una storia più adatta a noi, a quello che siamo oggi: la storia di due vecchi attori di cinepanettoni. Due tromboni rincoglioniti. Mi piacerebbe che a dirigere il film fosse mio figlio Brando, che gira ora a Napoli una storia d’amore horror”.

Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati a lavorare insieme dopo 13 anni nel 2018 per il film Amici Come Prima, replicando successivamente nel 2020 con la pellicola natalizia In Vacanza Su Marte, trasmesso però su Sky Cinema a causa della pandemia che aveva costretto i cinema a restare chiusi.

Nel 2022, probabilmente, replicheranno.