Chrissy Teigen confessa: “Ho abortito perché ho scelto la mia vita e non quella del bambino”

L’aborto è sicuramente un argomento delicato e di grande attualità di cui ogni giorno si parla. Nel corso delle ultime ore Chrissy Teigen, moglie di John Legend, si è esposta riguardo la questione ed ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. La donna ha infatti confessato di aver abortito due anni spiegando anche i motivi di tale scelta. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Due anni fa l’ex modella annunciava a tutto il mondo di aver perso il proprio bambino. In quell’occasione, infatti, Chrissy Teigen ha dichiarato di aver avuto un aborto spontaneo a causa del quale non avrebbe potuto più avere figli. Nel corso delle ultime ore la moglie di John Legend è tornata a parlare di quell’episodio, rivelando dei retroscena mai raccontati fino ad ora.

Quello che tutto il mondo pensava essere un aborto spontaneo, in realtà è stato un aborto voluto dall’ex modella. Queste sono state le parole della sua confessione:

Due anni fa, quando ero incinta di Jack ho dovuto prendere una decisione terribile. Sapevamo che lui non sarebbe sopravvissuto e neanche io senza alcun intervento medico quindi chiamiamolo per quello che è stato: un aborto, un aborto che ha salvato la mia vita al posto di quella di un bambino che, molto probabilmente, non ce l’avrebbe fatta e, a essere onesta, non ho mai messo insieme i pezzi della vicenda fino a qualche mese fa.