Chris Hemsworth scopre di essere a rischio Alzheimer e si prende una pausa

Chris Hemsworth, il celebre attore che ha vestito i panni di Thor, si è preso una pausa dal lavoro dopo aver scoperto di avere un rischio significativamente alto di sviluppare la malattia d’Alzheimer. L’attore australiano, 39 anni, ha eseguito test genetici per la docuserie Limitless diffusa da Disney+. I risultati mostrano che Hemsworth ha ereditato da entrambi i genitori due copie del gene ApoE4, che lo predispone a un maggior rischio di ammalarsi di Alzheimer.

Il 2-3% della popolazione condivide lo stesso rischio di Hemsworth

I test hanno confermato la «più grande paura» di Hemsworth, come ha confermato l’attore in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Hemsworth rientra in quel 2-3% della popolazione che ha una probabilità fino a 10 volte maggiore di sviluppare l’Alzheimer rispetto a chi non ha nessuna delle copie del gene ApoE4. «Non è che abbia dato le dimissioni», ha precisato Hemsworth, il quale ha anche ammesso che lavorare allo show, in cui mette alla prova il suo corpo ed esplora modi per vivere più a lungo e in salute, «ha davvero innescato qualcosa in me che mi ha spinto a voler prendermi un po’ di tempo libero». Ha aggiunto: «Se guardi alla prevenzione dell’Alzheimer, il vantaggio delle misure preventive è che influiscono sul resto della tua vita. Si tratta di gestione del sonno, gestione dello stress, nutrizione, movimento, fitness. Sono tutti gli stessi strumenti che devono essere applicati in modo coerente».

I risultati dei test genetici non sono una diagnosi

Lo stesso Hemsworth ha chiarito che i risultati di quei test genetici non sono una diagnosi: «Non è un gene predeterministico, ma è una forte indicazione», ha detto. «Dieci anni fa, penso che fosse considerato più determinante», ha aggiunto. L’attore ha detto che il creatore della serie Limitless, Darren Aronofsky, e uno dei medici dello show, Peter Attia, hanno discusso molto su come riferire i risultati a Hemsworth. Inizialmente era previsto che l’attore ricevesse tutti i risultati in diretta davanti alle telecamere, ma Aronofsky alla fine glieli ha dati in privato.

Hemsworth sottolinea l’importanza di intraprendere «misure preventive»

A Hemsworth è stata successivamente data la possibilità di eliminare dallo show tutti i riferimenti all’Alzheimer. Tuttavia, l’attore che pensava fosse importante includere la sua predisposizione genetica alla malattia per poter aiutare il suo pubblico a migliorare la consapevolezza e la comprensione di come intraprendere «misure preventive». «La mia preoccupazione era che non volevo manipolarlo e drammatizzarlo eccessivamente, e trasformarlo in una sorta di l’intrattenimento», ha detto a Vanity Fair. Hemsworth ha anche confermato che suo nonno è attualmente in cura per l’Alzheimer. Ora l’attore tornerà a casa a Byron Bay per trascorrere del tempo con la sua compagna, l’attrice Elsa Pataky, e i loro tre figli.