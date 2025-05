Chris Brown Arrestato a Londra: Colpo a un Produttore

Il cantante statunitense Chris Brown è stato arrestato a Manchester la notte tra il 15 maggio 2023 con l’accusa di aver aggredito il produttore Abe Diaw in una discoteca di Londra. Durante l’incidente, avvenuto nel club “Tape”, Brown avrebbe colpito Diaw con una bottiglia e poi lo avrebbe aggredito a calci e pugni mentre si trovava a terra. La presunta vittima ha riportato gravi traumi, tra cui una lesione al ginocchio, che lo ha costretto a usare le stampelle.

L’arresto potrebbe avere ripercussioni sul tour estivo di Brown in programma nel Regno Unito, con dieci concerti previsti tra giugno e luglio. Gli organizzatori del tour potrebbero dover rivedere il calendario in base all’evoluzione della situazione legale.

Secondo quanto riportato, la polizia è stata allertata dopo che Brown è entrato nel Regno Unito con un jet privato e ha proceduto al fermo presso l’albergo dove soggiornava. Finora, né l’entourage né i legali dell’artista hanno rilasciato commenti.

Chris Brown è noto per la sua carriera musicale, avviata nei primi anni 2000, ma anche per il suo passato controverso, che include una condanna nel 2009 per aggressione a Rihanna. Recentemente, ha intentato una causa da mezzo miliardo di dollari contro Warner Bros. per diffamazione, in seguito alla messa in onda della docuserie “Chris Brown: A History of Violence”.

