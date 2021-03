Metal Hammer ha decretato una classifica dei migliori brani metal del XXI e, al primo posto, c’è Chop Suey dei System of a Down.

Il nuovo numero di Metal Hammer presenta un epico conto alla rovescia delle 100 più grandi canzoni del 21° secolo, oltre a poster, sottobicchieri, adesivi per laptop gratuiti e un’esclusiva stampa artistica di Alexi Laiho. Sul podio, troviamo – come migliore canzone metal del XXI, Chop Suey, iconico brano dei System of a Down.

Metal Hammer incorona Chop Suey dei System of a Down

Il nuovo numero di Metal Hammer rappresenta un’edizione speciale che celebra le 100 più grandi canzoni metal del 21esimo secolo, mostrando ai lettori una lista dei brani migliori e di maggiore impatto della musica del metal, con le storie che hanno raccontato. Al primo posto, troviamo Chop Suey dei System of a Down.

Ecco la copertina realizzata da Alexi Laiho:

Da Chop Suey dei System Of A Down a Duality che ridefinisce il sound degli Slipknot; da Square Hammer che ha portato i Ghost a un livello più alto al singolo che ha fatto conoscere i Nightwish in tutto il mondo, per poi passare ai Within Temptation e agli Evanescence, la classifica rappresenta uno sguardo approfondito all’interno di quelle canzoni che hanno costruito il metal nell’era moderna.

I gadget presenti nel numero speciale

Il nuovo numero include quattro esclusivi sottobicchieri per birra che raffigura The Trooper degli Iron Maiden, una stampa tributo ad Alexi Laiho appositamente commissionata dall’artista dei Metallica, Luke Preece, ma non solo.

La pagina dello speciale dedicata ai SOAD:

All’interno, è possibile trovare un esclusivo adesivo per laptop dei Ghost e un pacchetto di poster con una sfilza di copertine degli album più iconici del 21° secolo, riguardanti la musica metal.