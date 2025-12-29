Chocobo Band a Bologna

La Chocobo Band, un progetto symphonic/progressive metal ispirato alle colonne sonore di Final Fantasy, ha annunciato il release show del loro nuovo album in studio Lifestream Memories. L’evento di presentazione del disco si terrà il prossimo Sabato 24 Gennaio nella prima delle due giornate del Nerd Show, in programma a Bologna nel Quaratiere Fieristico.

Lifestream Memories è il terzo studio album della Chocobo Band e presenta una notevole evoluzione rispetto ai precedenti. Il disco contiene numerosi brani amati da ogni conoscitore della saga Final Fantasy e è anche un concept legato ai personaggi di ogni capitolo. I testi originali affrontano l’inconscio e i drammi personali sia di eroi che antagonisti, approfondendo storie solo accennate durante i giochi. La musica è stata riarrangiata in una veste moderna per narrare al meglio queste storie e amplificare le sensazioni già provate ascoltando i brani nella loro versione precedente.

Il disco vede la partecipazione di ospiti illustri, come Camilla d’Onofrio come violino solista, Aphrodite Patoulidou come vocal coach, Rehn Stillnight e Grace Darling ai cori, e tanti altri. L’album sarà disponibile a partire dal 13 Gennaio 2026.