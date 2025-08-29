Chloe Sevigny incanta Venezia con un look iconico

Chloe Sevigny si conferma come una delle star più originali e sofisticate della sua generazione, sia sul grande schermo che nella vita di tutti i giorni. Durante la Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice ha sfoggiato un look che la consacra come vera icona della moda.

Il suo outfit, proveniente dall’archivio di Saint Laurent, è un mix di eleganza e romanticismo. La gonna balloon, che richiama lo stile degli anni Ottanta, si abbina alla perfezione con i bike shorts in merletto, un’idea audace e di grande impatto. Questo look ha ottenuto un punteggio di 9.5, testimoniando l’apprezzamento per il suo stile inconfondibile.