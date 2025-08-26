Chivu conquista San Siro: esordio da sogno per l’Inter

Cristian Chivu ha debuttato in Serie A sulla panchina dell’Inter con una straordinaria vittoria per 5-0 contro il Torino, rompendo un tabù di 23 anni. L’ultimo allenatore straniero a esordire con una vittoria era stato Cuper. Dopo la partita, Chivu ha commentato l’importanza di presentarsi nel miglior modo possibile, nonostante il poco tempo a disposizione e le difficoltà precedenti.

Il tecnico ha elogiato i suoi giocatori per aver superato le pressioni legate alla scorsa stagione, dimostrando grande determinazione e un atteggiamento positivo fin dal primo giorno di allenamento. Ha sottolineato come tutti si siano impegnati senza lamentele, accettando le sfide con umiltà. Chivu ha anche ammesso che l’incertezza era palpabile, ma nonostante ciò, i suoi ragazzi hanno dato prova di grande carattere.

Tornare a San Siro, un luogo carico di emozioni per lui, ha reso l’esordio ancora più significativo. Chivu ha riconosciuto che tornare in un posto dove ha costruito la sua storia sportiva è speciale, ma ha promesso di non guardare al passato, considerando la responsabilità che ha ora come allenatore. Infine, ha aggiunto che ci sarà tempo per occuparsi del mercato, poiché in questo momento era concentrato sulla partita e sulle emozioni vissute.