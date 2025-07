Chiusura stabilimento ADM in Brasile: impatti sugli animali

Il settore della produzione di alimenti per animali domestici sta affrontando cambiamenti significativi, con grandi aziende che rivedono le loro operazioni. Archer Daniels Midland (ADM), un noto gruppo statunitense, ha annunciato la chiusura del suo stabilimento a Tres Corações, in Brasile, come parte di una strategia di razionalizzazione delle attività.

La decisione, comunicata a Reuters, è stata informata ai dipendenti lo scorso 15 luglio, e lo stabilimento continuerà a funzionare per altri 90 giorni prima della cessazione definitiva delle attività. Un portavoce della società ha dichiarato che l’impianto e le relative operazioni non soddisfano più le esigenze future dell’azienda.

Si segnala che ADM ha tentato di vendere l’unità per un anno, ma senza successo. La chiusura si inserisce in un contesto più ampio di ristrutturazione aziendale, con l’intenzione di ridurre i costi di circa 500-750 milioni di dollari nei prossimi tre-cinque anni. Questo è stato annunciato dopo che l’azienda ha registrato il più basso utile rettificato nel quarto trimestre degli ultimi sei anni.

Nel 2024, la divisione “nutrition” di ADM è stata oggetto di un’indagine contabile, ma l’azienda continua a operare attivamente nel comparto cereali in Sud America, con impianti dedicati alla produzione di oli vegetali e biodiesel. Lo stabilimento di Tres Corações, acquisito nel 2019, impiegava più di 900 persone e aveva una capacità produttiva annua di circa 525.000 tonnellate di alimenti per animali domestici. Nonostante la chiusura di Tres Corações, ADM gestisce un’altra fabbrica per la nutrizione animale nello stato di San Paolo.