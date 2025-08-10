36.9 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Chiusura sportelli bancari in Calabria: un dramma sociale

Da StraNotizie
Chiusura sportelli bancari in Calabria: un dramma sociale

Negli ultimi anni, il settore bancario in Calabria ha subito un significativo ridimensionamento, evidenziando una crisi nei servizi disponibili per la popolazione. In un arco di tempo di dieci anni, sono stati chiusi 146 sportelli, portando a una situazione critica per i comuni locali.

Attualmente, il 74% dei comuni calabresi non dispone di alcun sportello bancario, mentre il 15% ne ha solo uno. Questo scenario rende la regione la meno servita in Italia in termini di disponibilità di servizi bancari al pubblico. Parallelamente, si registra anche un basso utilizzo dell’internet banking, evidenziando una difficoltà di accesso e approccio alle nuove tecnologie finanziarie.

Le chiusure hanno colpito in modo particolare le località più piccole e isolate, dove la presenza di un sportello bancario è cruciale per le esigenze quotidiane degli abitanti. L’assenza di una rete bancaria adeguata può avere ripercussioni negative sia sul benessere economico delle comunità sia sulla capacità degli individui di gestire le proprie finanze in modo efficiente.

