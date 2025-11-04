12.8 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Attualità

Chiusura Provinciale 208 a Chiusi della Verna crea disagi

Da stranotizie
Chiusura Provinciale 208 a Chiusi della Verna crea disagi

La chiusura della Provinciale 208 dello Spino, nel comune di Chiusi della Verna, sta causando notevoli problemi agli abitanti e ai pendolari della zona. Un’operatrice sanitaria residente in Valtiberina descrive le difficoltà quotidiane per raggiungere la madre che vive in una delle frazioni: il tragitto, prima di meno di un’ora, ora richiede più del doppio del tempo.

La donna racconta che per arrivare a destinazione deve percorrere un lungo giro passando da Sansepolcro, Anghiari, Motina e Caprese Michelangelo, affrontando curve e deviazioni. La situazione è così critica che un’amica ha impiegato oltre due ore di viaggio per portare il padre malato all’ospedale della Valtiberina, evidenziando le difficoltà logistiche che molti stanno affrontando.

La chiusura della strada, prevista fino all’inizio dell’anno prossimo, è necessaria per i lavori di consolidamento di un ponte di circa 50 metri. Il presidente della Provincia di Arezzo ha giustificato l’intervento con un investimento di 20 milioni di euro per la sistemazione di ponti a rischio, ma i disagi sono palpabili.

Anche il sindaco Claudio Marcelli ha manifestato il suo discontento per la chiusura totale, proponendo alternative. Ha scritto alla Provincia suggerendo di riparare una strada secondaria per migliorare il collegamento con Chiusi della Verna o di eseguire i lavori sul ponte a senso unico alternato, per permettere comunque il passaggio.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Proteste studentesche in Italia: occupazioni e richieste di rinnovamento
Articolo successivo
Festa da sogno al Royal Hotel di Sanremo: i dipendenti applaudono
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.