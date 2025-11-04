Chiusura Provinciale 208 a Chiusi della Verna crea disagi

La chiusura della Provinciale 208 dello Spino, nel comune di Chiusi della Verna, sta causando notevoli problemi agli abitanti e ai pendolari della zona. Un’operatrice sanitaria residente in Valtiberina descrive le difficoltà quotidiane per raggiungere la madre che vive in una delle frazioni: il tragitto, prima di meno di un’ora, ora richiede più del doppio del tempo.

La donna racconta che per arrivare a destinazione deve percorrere un lungo giro passando da Sansepolcro, Anghiari, Motina e Caprese Michelangelo, affrontando curve e deviazioni. La situazione è così critica che un’amica ha impiegato oltre due ore di viaggio per portare il padre malato all’ospedale della Valtiberina, evidenziando le difficoltà logistiche che molti stanno affrontando.

La chiusura della strada, prevista fino all’inizio dell’anno prossimo, è necessaria per i lavori di consolidamento di un ponte di circa 50 metri. Il presidente della Provincia di Arezzo ha giustificato l’intervento con un investimento di 20 milioni di euro per la sistemazione di ponti a rischio, ma i disagi sono palpabili.

Anche il sindaco Claudio Marcelli ha manifestato il suo discontento per la chiusura totale, proponendo alternative. Ha scritto alla Provincia suggerendo di riparare una strada secondaria per migliorare il collegamento con Chiusi della Verna o di eseguire i lavori sul ponte a senso unico alternato, per permettere comunque il passaggio.