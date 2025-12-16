13.9 C
Chiusura parco acquatico Typhoon Lagoon a Disney World

Chiusura parco acquatico Typhoon Lagoon a Disney World

Un intero parco è stato chiuso a Disney World. Il parco acquatico Typhoon Lagoon di Walt Disney World è stato chiuso a causa del maltempo. Questa chiusura arriva mentre una ondata di freddo si sta spostando su Orlando, con una temperatura massima di 64°F.

Anche Volcano Bay a Universal Studios ha fatto lo stesso, chiudendo il parco acquatico tropicale per il giorno. Entrambi i parchi acquatici sono programmati per riaprire domani, martedì.

I visitatori possono aspettarsi che sia Typhoon Lagoon che Volcano Bay chiudano più volte nei prossimi mesi mentre il tempo continuerà a diventare più freddo.

Typhoon Lagoon è uno dei due parchi acquatici presenti nel Walt Disney World Resort, l’altro è Blizzard Beach. Il parco acquatico di Disney ha una lunga e affascinante storia. Mentre Typhoon Lagoon e Blizzard Beach sono gli unici due parchi acquatici attualmente presenti, il primo parco acquatico di Disney era in realtà River Country.

