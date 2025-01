Chiusura di Piazza Affari in equilibrio, buon andamento per tutta Europa

Dopo la tempesta nei mercati causata dal lancio dell’intelligenza artificiale cinese DeepSeek, oggi si registra una giornata di calma. A Milano, il Ftse Mib ha chiuso in diminuzione dello 0,18%, mentre in Europa prevalgono segnali positivi, con Madrid che segna il +1,14%. Tra i titoli, Mediobanca e Monte dei Paschi, dopo una critica da parte di Mediobanca sull’offerta di Mps, sono entrati entrambi in calo, con Mediobanca a -4,36% e Mps a -2,45%. Dallo scorso venerdì, Mps ha perso l’11,5% del suo valore, mentre Mediobanca ha guadagnato il 3,2%. Per quanto riguarda il Nasdaq, dopo un calo del 3,2% registrato ieri, oggi si è ripreso con un +1,15% alle 17:45. Nvidia, che ieri aveva subito un crollo del 17%, guadagna oggi il 3,43%, ma resta da monitorare Constellation Energy, che ieri ha perso il 20% e oggi il 4,55%. Anche Prysmian ha risentito della situazione, con un calo dell’8,75% ieri e del 3,17% oggi. Relativamente alle materie prime, il prezzo del gas è salito dello 0,8%, mantenendosi sotto i 50 euro al megawattora, a quota 48,2. Il petrolio Brent rimane sui minimi delle ultime due settimane, a 75,98 dollari al barile. L’euro ha ripreso a scendere contro il dollaro, scendendo a 1,0428 dollari, -0,60% rispetto al giorno precedente e -4% rispetto a un anno fa.