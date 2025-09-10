Chiusura di Calcio: lotta alla pirateria in Italia

L’organizzazione Ace (Alliance for Creativity and Entertainment) e Dazn hanno collaborato per chiudere Calcio, un noto network pirata che forniva contenuti sportivi in streaming. Questa piattaforma, accessibile da numerosi indirizzi, contava milioni di visitatori globali, di cui una significativa quota proveniva dall’Italia.

Ace è un’alleanza composta da oltre cinquanta aziende e organizzazioni, inclusi governi e agenzie di sicurezza come Interpol ed Europol, creata con l’intento di combattere la pirateria dei contenuti. Dazn, che ha aderito all’alleanza, ha contribuito con un’unità speciale per affrontare la pirateria nel settore sportivo.

Il frutto di questi sforzi ha portato alla chiusura di più di 134 domini legati a Calcio, ora diretti al sito legittimo Watch Legally di Ace. Gli utenti di Calcio accedevano a un ampio range di eventi sportivi, tra cui la Serie A, la Premier League, le coppe europee e vari altri sport.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di smantellare attività illegali per proteggere l’ecosistema sportivo, garantendo così il valore e l’integrità degli eventi dal vivo. Dazn ha affermato che tali azioni aiutano a salvaguardare i posti di lavoro e il benessere dei tifosi. La pirateria, infatti, danneggia l’intero settore, influenzando negativamente broadcaster e leghe.

L’alleanza tra Ace e Dazn rappresenta un passo significativo nella lotta contro la pirateria, con l’obiettivo di tutelare i diritti degli utenti e la qualità dell’offerta sportiva legittima.