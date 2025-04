Chiusura della campagna Radio1 e Grr ‘Come un’onda contro la violenza sulle donne’

La campagna nazionale di Rai Radio1 e Grr “come un’onda contro la violenza sulle donne” si avvia alla conclusione dopo oltre un anno di attività. L’evento finale si svolgerà sabato 5 aprile a Milano, in collaborazione con l’Università degli Studi “La Statale”, e sarà trasmesso integralmente su Rai Radio1. La giornata sarà moderata da Elena Paba e Massimo Cecchini e vedrà la partecipazione di ospiti come Marina Brambilla e Francesco Pionati. In arena, 400 studenti erano presenti fisicamente e circa 1000 collegati da remoto.

Interventi di rilievo hanno caratterizzato la giornata, tra cui Gino Cecchettin della Fondazione Giulia Cecchettin, che ha discusso di educazione e consapevolezza nella lotta contro la violenza di genere. Anche Laura Formenti, attrice e stand up comedian, ha partecipato, utilizzando un linguaggio ironico per affrontare temi importanti. La campagna, avviata il 9 novembre 2023, ha toccato numerosi luoghi e ha coinvolto centinaia di studenti, rendendoli partecipanti attivi nei dibattiti. La campagna ha avuto l’obiettivo di far emergere le contraddizioni della violenza, concentrandosi anche sull’importanza dell’indipendenza economica delle donne.

In tutto, la campagna ha raggiunto oltre 10.000 ragazzi in 8 regioni, con 20 eventi in 16 città e la partecipazione di numerosi relatori nazionali e internazionali. Tra i momenti significativi si evidenziano i messaggi di Papa Francesco e l’incontro con il Presidente Mattarella, evidenziando l’importanza dell’iniziativa. La campagna ha rappresentato un’opportunità per promuovere informazione e strumenti per riconoscere e prevenire la violenza sulle donne, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni.