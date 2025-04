Chiusura dei Domini Locali: Implicazioni per gli Utenti

Nei prossimi mesi, digitando google.it non si accederà più alla versione italiana di Google, ma si sarà automaticamente reindirizzati a google.com. Google ha annunciato l’eliminazione progressiva dei domini nazionali (ccTLD), come google.it, per passare a un dominio globale. Questo cambiamento è motivato dai miglioramenti nella capacità del motore di ricerca di offrire risultati pertinenti in base alla posizione dell’utente, senza bisogno di domini locali. Già nel 2017, Google aveva avviato un processo di transizione, facendo sapere che i risultati sarebbero stati personalizzati in base alla posizione fisica dell’utente, indipendentemente dal dominio utilizzato. L’abbandono dei ccTLD mira a semplificare l’esperienza di ricerca e a ottimizzare i costi infrastrutturali associati al mantenimento di numerosi domini nazionali.

Tuttavia, nonostante il cambiamento nell’URL, le normative locali resteranno inalterate. La rimozione di google.it non altererà la protezione dei dati personali o i diritti dell’utente, in quanto Google continua a rispettare le leggi nazionali secondo la posizione dell’utente, e non in base al dominio digitato. In sostanza, sebbene le modifiche visibili riguardino la barra degli indirizzi, non influenzeranno il funzionamento della ricerca o la gestione dei requisiti legali. Google ha confermato che l’esperienza di ricerca locale non cambierà, mantenendo la pertinenza dei risultati per gli utenti in Italia e in altri Paesi.