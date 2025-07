Chiusura Borse europee: contrasto tra Milano e Madrid

Le Borse europee hanno registrato una chiusura mista dopo un inizio di giornata favorevole, influenzate da notizie di possibili tariffe doganali statunitensi sulle merci europee, fissate al 15%, coerenti con un accordo tra Stati Uniti e Giappone. La Banca Centrale Europea ha mantenuto il tasso d’interesse invariato, come previsto.

In particolare, Milano ha chiuso in calo dello 0,24%, mentre Parigi ha visto una discesa più marcata dell’0,41%. I mercati sono stati gravati dai risultati trimestrali di alcune aziende. In opposizione, Madrid è riuscita a guadagnare l’1,34%, mentre Londra e Francoforte hanno registrato rispettivamente un aumento dello 0,85% e dello 0,23%.

Lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 87 punti, con un incremento dell’1,17%. Il rendimento dei Btp a 10 anni è salito al 3,57%, mentre quello dei Bund è arrivato al 2,70%.

A Piazza Affari, il titolo St ha subito una delle perdite più significative, scendendo del 16,63% dopo aver riportato una perdita di 97 milioni di dollari nel secondo trimestre, rispetto all’utile di 353 milioni dello stesso periodo nell’anno precedente. Anche Moncler e Saipem hanno mostrato cali, rispettivamente del 5,84% e del 2,57%.

Sul fronte delle valute, l’euro si è mantenuto stabile a 1,1777 dollari e ha guadagnato con il yen, scambiato a 172,81 (+0,28%). Il Bitcoin è aumentato dello 0,57%, raggiungendo i 118.798 dollari. Tuttavia, il prezzo dell’oro ha mostrato un ribasso, con un futuro a 3.377 dollari l’oncia. Nel settore energetico, il prezzo del petrolio è aumentato, con il Brent a 69,26 dollari al barile e il Wti a 66 dollari.