Quest’anno la famiglia Kardashian ha chiuso per sempre i battenti di Keeping Up With The Kardashian, reality che ha all’attivo ben 20 stagioni e numerosi spin off. A spiegare il perché è stata Kris Jenner, la momager.

“Quando abbiamo iniziato non c’erano Instagram, SnapChat o altre piattaforme di social media: il mondo è cambiato. Adesso ci sono così tanti social che lo spettatore non deve aspettare tre o quattro mesi per vedere un episodio, tutte noi possiamo fornirgli le informazioni che vogliono in tempo diretto con una storia”.

Una spiegazione che però ha già fatto acqua da tutte le parti perché chiuso un reality, le imprenditrici con la K ne hanno aperto già un altro. Anche questo si baserà sulla loro famiglia (“le vite cambiano, la famiglia è per sempre“) recita il nuovo trailer. Protagoniste come sempre Kris Jenner con le figlie Kourtney, Khloe, Kim, Kendall e Kylie.

Già nel trailer viene citato il nuovo fidanzato di Kim Kardashian (“P”, ovvero Pete Davidson), si vede Kylie Jenner incinta e Kourtney che fa la fecondazione assistita. Vincitrice di tutto ovviamente Kris, immortalata col proprio Martini in vasca da bagno ricoperta di schiuma.

Ad aprile The Kardashians diventerà ufficialmente realtà su Disney+. Le vecchie stagioni di Keeping Up With The Kardashian, invece, sono tutt’ora disponibili nel catalogo italiano di Netflix.