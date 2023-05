Chiuso nel trasportino e lanciato in un fosso senza pietà: è intrappolato foto

Il ritrovamento di un povero gatto lanciato in un fosso all’interno del trasportino: il piccolo, intrappolato, sarebbe potuto morire.

Intrappolato all’interno di un trasportino senza alcuna possibilità di liberarsi e abbandonato in un fossato, un povero gattino sarebbe sicuramente morto per il freddo, per la sete o per la fame. La triste storia dello sventurato felino è stata raccontata da un rifugio statunitense, il Wolcott Dog Pound, sulla propria pagina Facebook (all’account @Wolcott Dog Pound), dove è stato condiviso un post con alcune foto che ritraggono il micetto abbandonato.

Intrappolato nel trasportino, il gatto è stato abbandonato in un fosso (FOTO)

I fatti si sono svolti nel Connecticut, uno dei cinquanta Stati federati che compongono gli Stati Uniti d’America situato sulla costa nord-orientale nella regione del New England.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Sulla pagina Facebook del Wolcott Dog Pound, una divisione del Dipartimento di Polizia di Wolcott impegnato nella salvaguardia e nella protezione degli animali, è possibile vedere le immagini che testimoniano il brutale abbandono del micetto. Il gattino, un felino tigrato dal manto arancione e dal pelo lungo, è stato lasciato all’interno di un trasportino chiuso con la cerniera lampo. Il povero animale non avrebbe avuto quindi alcuna possibilità di liberarsi per cercare cibo e acqua e per ripararsi dalle intemperie.

Seguici su FACEBOOK per non perdere gli articoli, le foto e i video di Amore a quattro zampe

Come raccontato nel post condiviso sui social, il gattino è stato trovato per puro caso da una donna che stava portando i suoi cani a fare una passeggiata. Avvertita dai suoi quattro zampe che avevano fiutato qualcosa, si è avvicinata e ha scoperto che in una sacca gettata in fondo a un fossato era stato abbandonato un gattino. Dopo aver recuperato il trasportino, la donna si è recata presso il Wolcott Animal Control. Qui i volontari si sono subito presi cura dello spaventatissimo micetto. Intanto su Facebook il rifugio ha diffuso un appello rivolto a chiunque conosca il gatto o i suoi proprietari, invitandolo a mettersi subito in contatto con il Wolcott Animal Control tramite il Dipartimento di Polizia e offrendo addirittura una ricompensa di mille dollari a chi offrirà informazioni che saranno utili per l’arresto dei responsabili dell’abbandono.

Sui social network frequentemente vengono condivise notizie che testimoniano le assurde modalità escogitate dagli esseri umani per “liberarsi” dei loro animali domestici. Ad Ibiza (isola spagnola delle Baleari), ad esempio, una famiglia ha pensato a un modo assai particolare per abbandonare la propria gatta di casa: rinchiuderla in un termofrigo portatile. Rimasta bloccata all’interno del frigorifero per lungo tempo, la micetta sarebbe morta per asfissia se non fosse stata salvata appena in tempo dai volontari del rifugio, davanti alla porta del quale la piccola era stata lasciata la mattina presto. In Inghilterra invece un gattino è stato chiuso in un sacco e buttato nel cassonetto dei rifiuti in una busta sigillata con del nastro adesivo, per essere poi miracolosamente salvato da alcuni passanti. Per fortuna però sono molte le persone disposte ad aiutare questi poveri animali indifesi, esattamente come è successo per il gattino dal manto arancione. (di Elisabetta Guglielmi)