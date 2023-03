Chiuso in un pacco e buttato nella spazzatura: recuperato tra i rifiuti

In Inghilterra un gattino è stato chiuso in un sacco e buttato nel cassonetto dei rifiuti: la storia di Lenny, il micio ritrovato tra la spazzatura e salvato da alcuni passanti.

Dall’Inghilterra arriva la storia di un povero gattino gettato in un cassonetto della spazzatura, chiuso in una busta sigillata con del nastro adesivo. Le foto di Lenny, questo il nome che è stato dato allo sventurato micetto dopo il salvataggio, sono state condivise sulla pagina Facebook dell’organizzazione britannica di beneficienza, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Società per la prevenzione della crudeltà sugli animali), nota con l’acronimo RSPCA e operante in Inghilterra e nel Galles per promuovere il benessere degli animali. Il rifugio gestito dall’ente benefico e situato nel nord-ovest della contea del Kent ha infatti diffuso sui social (@RSPCA – Kent North West) alcuni post che raccontano proprio del ritrovamento e del salvataggio di Lenny.

Il salvataggio del gattino Lenny, buttato tra la spazzatura all’interno di un cassonetto dei rifiuti (FOTO)

Come si legge dai post, lo scorso 6 febbraio alcuni passanti hanno sentito un miagolio disperato provenire da un cassonetto della raccolta differenziata dell’organico, davanti a un minimarket del Kent, il Vallier Wood Co-op, specializzato nella vendita di prodotti per la casa e in generi alimentari. All’interno del secchione, chiuso in un sacchetto sigillato, era stato letteralmente “gettato” via un gattino bianco con il musetto e la coda grigi.

Il micetto è stato tirato fuori appena in tempo: sarebbero stati sufficienti ancora pochi minuti perché l’aria all’interno del cassonetto terminasse del tutto e il felino morisse soffocato. Portato di corsa dal veterinario più vicino e visitato, il gatto non ha riportato fortunatamente alcun danno fisico. I costi necessari per le visite mediche del gattino sono stati coperti dalla RSPCA, che ha preso in carico la custodia del felino, al quale è stato dato il nome di Lenny. Sul caso di brutale abbandono stanno adesso indagando le forze dell’ordine. Sono già state visionate le immagini delle telecamere a circuito chiuso del minimarket, ma al momento non ci sarebbero elementi sufficienti per identificare la persona che ha rinchiuso il felino nel bidone dei rifiuti.

Portato al rifugio del Kent, Lenny si è a poco a poco ripreso dalla triste esperienza. Descritto dai volontari come un gattino dolcissimo ma estremamente timido e intimorito dagli esseri umani, Lenny sta aspettando presso il centro di recupero la sua occasione fortunata di trovare una famiglia che possa amarlo. Lo scorso 6 marzo l’organizzazione RSPCA ha annunciato che una potenziale casa affidataria è stata trovata. Si può quindi sperare che presto Lenny venga adottato. Sempre il 6 marzo, sulla propria pagina Facebook, l’organizzazione per la salvaguardia degli animali ha rilanciato nuovamente un appello pubblico per invitare chiunque abbia visto qualcosa la mattina dell’abbandono a testimoniare. Continuando a diffondere le foto di Lenny, la RSPCA spera almeno che il gattino venga riconosciuto da qualcuno e che si possa in tal modo risalire al proprietario, considerato il principale sospettato del terribile gesto. (di Elisabetta Guglielmi)