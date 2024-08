chiuso in macchina sotto il sole cocente mentre i proprietari assaporavano un fresco spritz

Poteva morire ma per fortuna il destino aveva in serbo altro per lui: la storia del cane chiuso in auto al sole e salvato da un passante.

Non si dovrebbe mai fare perché è contro la Legge ma soprattutto perché metteremmo in serio pericolo la vita del nostro amico a quattro zampe; quindi se dovessimo vederne uno chiuso nell’abitacolo di una macchina dovremmo immediatamente avvertire le autorità per salvarlo. Questo è stato il finale della storia di un cane rinchiuso in auto al sole e salvato da un passante, che gli ha letteralmente salvato la vita: ecco come si sono svolti i fatti.

Cane rinchiuso in auto al sole e salvato da un passante: la tragedia sfiorata a Gorizia

Un gesto sconsiderato che avrebbe potuto avere un esito totalmente diverso se un passante non si fosse accorto del cane lasciato in auto al sole in pieno giorno dai suoi padroni. Quando ha sentito il cane agitarsi nella macchina, i due padroni non erano neppure nelle vicinanze, tanto che è sono stati individuati solo dopo un’ora dal ritrovamento del povero cane.

Era stato rinchiuso in un’auto parcheggiata al sole con i finestrini leggermente abbassati, una condizione che non gli garantiva un ricircolo d’aria sufficiente a sopravvivere. Infatti molto probabilmente sono stati proprio i movimenti agitati del cane lasciato in quella che era diventata una fornace ad attirare l’attenzione di un passante. E’ proprio grazie a quest’ultimo che si sono attivati i servizi di emergenza del 112 per trarre in salvo l’animale, mentre i due padroni erano ancora impegnati nell’aperitivo nei dintorni.

Cane rinchiuso in auto al sole e salvato da un passante: la denuncia e la salvezza

Una volta che il cane è stato posto in sicurezza e condotto da un veterinario per il controllo di rito, si è subito provveduto a denunciare i due incauti padroni, che credevano probabilmente di non aver messo a rischio la vita del loro stesso cane. Eppure le raccomandazioni da parte di tutte le associazioni per la tutela della salute e dei diritti dei quattro zampe sono chiare e costanti: alcuni studi chiariscono cosa succede al cane se lo lasciamo in auto al sole anche se con il finestrino aperto, quindi è bene informarsi.

Per fortuna il finale che possiamo raccontare è un altro: il cane è stato salvato e sottoposto a una reidratazione del corpo dal medico specializzato, poi condotto in una struttura che se ne sta prendendo cura in maniera adeguata. Non si sa se i due padroni abbiano perso la loro potestà sull’animale ma di certo si ricorderanno a lungo del rischio cui hanno sottoposto il loro cane e di cui si sono resi responsabili.