Chiuso il Piper: abuso di alcol e violenza a Roma

Il Piper, celebre locale di via Tagliamento a Roma, è stato nuovamente chiuso per 15 giorni a causa di episodi di violenza e abuso di alcol. La misura è stata adottata dalla polizia dopo che il locale era già stato chiuso a novembre scorso per problematiche di ordine pubblico.

Nonostante la proprietà avesse dichiarato disponibilità a migliorare la sicurezza, gli agenti del II distretto Salario Parioli hanno registrato, dal dicembre scorso, numerosi interventi legati a feriti e contusi. Le indagini indicano che molti dei reati avvenuti nel locale e nelle sue vicinanze sono il risultato dell’abuso di alcool da parte dei clienti. Nel corso di quest’anno, sono stati segnalati sei gravi incidenti alle forze dell’ordine.

Tra i casi più gravi, un’aggressione a un ventenne che ha subito una frattura del naso, con una prognosi di 20 giorni, e un episodio di dispersione di sostanze urticanti durante la notte di Capodanno, che ha richiesto l’evacuazione del locale.

L’accumulo di segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine ha portato alla decisione di sospendere nuovamente la licenza del titolare, intensificando così il controllo su un luogo emblematico della movida romana.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com