Chiusi a chiave e abbandonati in un edificio abbandonato: ne trovano due

Due cani sono stati trovati abbandonati rinchiusi in un edificio ormai vuoto da tempo, a prenderli in custodia è il comune di Pisa.

Ogni giorno si sentono storie di maltrattamento e abusi di animali in giro per il mondo, ma anche in Italia la questione è abbastanza seria visto la mole di salvataggi che le associazioni svolgono sul territorio. Nella giornata del 3 febbraio 2023 presso Madonna dell’Acqua, in provincia di Pisa, è stato fatto un triste ritrovamento in un ex hotel abbandonato.

Abbandonati chiusi a chiavi all’interno dell’edificio: trovati malnutriti

All’interno dell’ex hotel California in via Aurelia a Madonna dell’Acqua sono stati ritrovati due cani rinchiusi a chiave. Dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti, la polizia locale ha effettuato un sopralluogo nella zona e all’interno di una stanza rinchiusa hanno trovato due esemplari di pitbull senza targhetta identificativa e malnutriti.

Da giorni i residenti avevano notato attività sospette e dopo diverse segnalazioni la polizia ha deciso di prendere provvedimenti. Il locale in cui sono stati trovati i due cani era senza ricambio d’aria, avendo porte e finestre sbarrate, e c’erano bisogni un po’ ovunque, segno che si trovavano lì già da diversi giorni.

I due pitbull, nonostante le cattive condizioni in cui sono stati trovati, si mostravano tranquilli e non timorosi nei confronti degli agenti. Dopo avergli dato da mangiare e controllato che non avessero ferite apparanti, gli agenti hanno provveduto a portarli presso il canile municipale. Tutt’ora le indagini sono in corso per risalire al proprietario.

In Italia maltrattare e abusare degli animali è un reato penale perseguibile per legge. L’articolo 544 del codice penale sancisce che chiunque, per crudeltà o necessità, cagiona una lesione ad un animale, può essere punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con una multa che parte da 5.000 a 30.000 euro. La pena, inoltre, si applica a chi somministra sostanze stupefacenti all’animale.