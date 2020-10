“Dopo la scelta della Campania sono diversi i governatori che si stanno chiedendo se chiudere o no le scuole in blocco. Sarebbe una sconfitta per tutti. Qui a Parma le scuole ad oggi non presentano focolai Covid. Non sono centri di contagio”.Arriva dal dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, Aluisi Tosolini, un nuovo appello a evitare un lockdown scolastico.

“Durante l’estate abbiamo fatto i compiti mettendo in sicurezza le nostre scuole: banchi singoli, distanziamento, protocolli rigorosissimi per igienizzazione e sanificazione, percorsi di entrata e uscita, cartellonistica, segnaletica. Dal 14 settembre i nostri studenti hanno responsabilmente iniziato a frequentare le aule rispettando il distanziamento, indossando le mascherine fornite dal ministero e distribuite ogni giorno dai docenti, evitando ogni assembramento”.

“Già oggi – aggiunge – le scuole superiori utilizzano la didattica digitale integrata per rendere possibile la frequenza ai ragazzi e alle ragazze costretti a casa in quarantena (spesso perché contatti stretti di persone positive) o perché loro stessi positivi. E lo stesso fanno i docenti. E sono pronti – se fosse davvero necessario – ad aumentare la percentuale della propria didattica on line e a distanza”.

“Le scuole – conclude Tosolini – sono divenute centri di innovazione didattica e digitale scommettendo sulla possibilità di continuare a costruire comunità anche (e soprattutto) nei momenti di difficoltà. Chiudere le scuole, tutte assieme, senza distinguere, senza compiere il lavoro equivalente al contact tracing per i casi individuali, significa arrendersi senza combattere. E la scuola vuole combattere. Perché la scuola ha dimostrato sino ad oggi di saper essere un luogo sicuro in cui fare cultura e comunità, cittadinanza e ricerca, insegnamento e apprendimento”