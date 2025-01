Chiude Cioè? La verità e la confessione del giornalista: “Scrivevo lettere false per la rivista”

La notizia della chiusura della rivista Cioè si è diffusa, ma non corrisponde al vero. La storica rivista per ragazzi, che un tempo era settimanale e poi è diventata quindicinale, ora uscirà sporadicamente. La rivista stessa ha comunicato questo cambiamento attraverso storie su Instagram, rassicurando i lettori che nuovi numeri arriveranno, anche se con una frequenza ridotta. Hanno spiegato che stanno facendo una pausa per ricaricarsi e riflettere sulle prossime uscite, con particolare attenzione a un festival imminente che li entusiasma. Saranno sempre presenti per interagire con i lettori e condividere curiosità.

In una nota divertente, il giornalista Fabio Caressa ha raccontato un aneddoto della sua gioventù legato alla rivista. Quando aveva 16 anni, ha lavorato per Cioè rispondendo a lettere inventate, attirando l’attenzione su un modo creativo di coinvolgere i lettori. Caressa ha ricordato il suo desiderio di scrivere, raccontando come fosse stato indirizzato verso l’editoria e come le lettere fossero principalmente firmate da ragazze. Tra le sue invenzioni, la più audace è stata quella di una ragazza che incontrava Bono Vox travestito a Trinità dei Monti, un evento che avrebbe sicuramente suscitato scalpore.

Nonostante il cambiamento nel formato, Cioè continuerà a esistere, mantenendo vive le storie e il dialogo con i suoi lettori, e sottolineando l’importanza dei ricordi legati a quella che è stata una significativa esperienza per molti.