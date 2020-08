Fiorella Mannoia, Chissà da dove arriva una canzone: il nuovo singolo della cantante dai capelli rossi scritto da Ultimo.

Fiorella Mannoia riparte da Ultimo. La cantante romana ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, Chissà da dove arriva una canzone. Un brano che vanta la firma di un autore di assoluto prestigio: Ultimo, appunto. Il giovane ‘Peter Pan’ della canzone italiana, ormai un Big della nostra musica, ha avuto l’onore di essere scelto come autore per una delle maggiori interpreti della nostra musica. E il risultato di questo incredibile connubio è già attesissimo da tutti i suoi fan.

Fiorella Mannoia, Chissà da dove arriva una canzone: il singolo scritto da Ultimo

Il nuovo brano di Fiorella è in arrivo in digitale sulle piattaforme streaming il 2 settembre, mentre sarà in rotazione radiofonica dal 4 settembre.

Fiorella Mannoia e Ultimo

Ad annunciare questa collaborazione con Ultimo è stata la stessa Mannoia con un post sui social: “La musica, le canzoni… sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo“. Di seguito il post con la copertina:

Chissà da dove arriva una canzone: il significato del testo

Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo brano firmato da Ultimo? Qualche anticipazione viene fornita dalla nota di presentazione di questo nuovo singolo, un brano capace di arrivare a tutti e che pone delle domande su cui ci interroghiamo quotidianamente sulla nostra vita. Il nuovo pezzo della Mannoia sarà tra l’altro presentato in anteprima durante i Seat Music Awards all’Arena di Verona il 2 settembre. Non resta dunque che aspettare ancora pochi giorni per poter finalmente scoprire tutto sul nuovo brano firmato da Ultimo per la cantante dai capelli rossi.