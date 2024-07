“Chissà chi è?” è il titolo scelto per la nuova edizione dei Soliti Ignoti: ecco il video promo di Nove

Chissà chi è? è il titolo che è stato scelto da Amadeus per la nuova edizione di Identity, game show che condurrà su Nove e che un tempo era conosciuto dal pubblico di Rai1 con il nome di Soliti Ignoti.

Quando la Rai si è dimenticata di comprare i diritti di Identity, il game show è stato acquistato da Nove e – col passaggio di Amadeus sulla rete di proprietà di Warner Bros Discovery – è stato deciso di affidarlo a lui. Il conduttore ha però deciso di cambiargli nome e non potendolo chiamare Soliti Ignoti (che è un nome di proprietà Rai) ha optato per il più generico Chissà chi è?.

Questo il video promo:

Tutto sta nello capire chi si ha davanti… 🧐#ChissàChiÈ – a settembre sul #NOVE pic.twitter.com/gQtLKIvcFp — NOVE (@nove) July 22, 2024

Chissà chi è, Suzuki Music Party e La Corrida: i tre programmi di Amadeus su Nove

Al Corriere della Sera il direttore di WBD Alessandro Araimo ha dichiarato: “Oggi in quella fascia [l’access prime time, ndr] oscilliamo, siamo attorno al 4%, se raddoppiamo quella cifra è già un grandissimo risultato anche se la rete ha dimostrato di saper fare di più. Ma al di là del primo riscontro sarà importante la crescita nel tempo”. L’obiettivo di Nove è quindi portare quella fascia al 8% grazie proprio alle identità nascoste all’arrivo di Amadeus. Un 4% da rosicchiare a Rai1 che proporrà Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Chissà chi è partirà a settembre; Suzuki Music Party andrà in onda il 22 settembre; mentre La Corrida tornerà ad ottobre. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Laura Carafoli di WBD ha dichiarato: “Marina Donato è entusiasta di Amadeus, La Corrida si svolgerà in un’arena e sarà in diretta da fine ottobre.