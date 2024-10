Chirurgo sospeso e clinica sequestrata: il tragico caso di Alessia Neboso dopo un’operazione estetica

Un chirurgo è stato sospeso per un anno in seguito alla morte di Alessia Neboso, una giovane di 21 anni, avvenuta dopo un intervento di mastoplastica additiva il 11 settembre 2023 in una clinica di Napoli. La decisione è stata presa dal giudice su richiesta della Procura di Napoli, che ha accusato il medico di concorso in omicidio colposo, esercizio abusivo della professione medica e falso ideologico. La sospensione è stata notificata dai carabinieri del Nas di Napoli.

Alessia è deceduta dieci giorni dopo l’intervento, il 21 settembre, a causa di complicazioni post-operatorie. Durante l’inchiesta, è emerso che il chirurgo aveva affermato di aver partecipato all’intervento, mentre in realtà l’operazione era stata condotta da un altro specialista. Le indagini hanno rivelato che l’intervento non si era svolto in condizioni adeguate: chirurgia non igienizzata e strumenti non disinfettati, oltre alla scarsa supervisione post-operatoria da parte di personale non abilitato.

Le conseguenze di queste mancanze di sicurezza hanno portato a gravi complicazioni, culminando nella morte della giovane. Il chirurgo sospeso è anche accusato di aver dichiarato falsamente di aver partecipato all’intervento, una circostanza che ha portato all’accusa di falso ideologico. Il medico dovrà ora affrontare un processo in merito.

Dopo la morte di Alessia, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 aveva già sospeso le attività della clinica e, con queste recenti misure, la Procura, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ha adottato ulteriori provvedimenti severi. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli interventi di chirurgia estetica e sulla professionalità degli operatori sanitari coinvolti, spingendo le autorità a intensificare i controlli nelle strutture sanitarie.

La tragica vicenda di Alessia Neboso mette in evidenza i rischi associati alla chirurgia estetica e l’importanza di un’adeguata formazione e dei protocolli di sicurezza da parte del personale medico. La comunità si aspetta un inasprimento delle normative in questo settore per prevenire ulteriori incidenti simili in futuro.