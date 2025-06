Chirurgo ‘fantasma’: morti e indagini in un centro illegale

José Gregorio Lizarraga Picciotti, un chirurgo peruviano di 65 anni, è indagato per omicidio colposo insieme a un anestesista e a un’infermiera, dopo la morte di una donna ecuadoriana di 47 anni, morta in ospedale dopo una liposuzione. L’intervento, effettuato in una struttura non autorizzata, è avvenuto in un appartamento privo di strumenti e documentazione necessaria per gestire situazioni di emergenza, come un defibrillatore.

Quando gli agenti del Nas sono giunti sul posto, hanno trovato la struttura completamente priva di archivi e cartelle cliniche. Questo centro estetico era già stato oggetto di verifiche da parte della procura e altre autorità, con l’apertura di vari procedimenti. Nel 2013, Picciotti era stato condannato in primo grado per lesioni a seguito di una denuncia da parte di una paziente, sebbene l’accusa sia poi stata annullata per prescrizione nel 2015.

Le indagini sono in corso e gli inquirenti hanno già sequestrato i telefoni cellulari di Picciotti e degli altri due indagati per analizzare le comunicazioni avute il giorno dell’incidente con la vittima.

