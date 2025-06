Chirurgia Vascolare Innovativa a Palermo: Aneurisma Risolto!

Intervento Mininvasivo per Aneurisma a Palermo: Un Successo nella Chirurgia Vascolare

Un’importante innovazione nella chirurgia vascolare è avvenuta all’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, dove è stato trattato con successo un aneurisma dell’arco aortico e dell’aorta toracica discendente attraverso una tecnica mininvasiva. Sotto la direzione del dott. Gabriele Ferro, l’equipe medica ha impiantato un’innovativa endoprotesi ramificata, la Thoracic Branch Endoprosthesis (TBE), in un paziente ad alto rischio.

Un aneurisma è una dilatazione anomala di un vaso sanguigno, soprattutto pericolosa quando colpisce l’aorta, che può causare emorragie interne gravi. Questo intervento segna un punto di svolta, evitando la chirurgia tradizionale “a cielo aperto” e optando per una procedura endovascolare, eseguita attraverso incisioni minime nell’inguine.

L’uso della TBE ha permesso di escludere l’aneurisma dalla circolazione preservando l’apporto sanguigno all’arteria succlavia sinistra, fondamentale per il braccio e il cervello. L’intervento, eseguito in un’unica seduta, ha evitato complicazioni associate a bypass carotido-succlavio, risultando in un’operazione rapida e sicura.

Dopo l’intervento, il paziente è stato dimesso in sole 72 ore, senza complicazioni, migliorando notevolmente la sua qualità di vita e riducendo i tempi di ricovero. Tale innovazione è stata possibile grazie a un investimento strategico in tecnologia avanzata, volto a migliorare gli standard di cura della sanità pubblica.

Il team multidisciplinare, composto da chirurghi vascolari e personale specializzato, ha reso possibile questo successo, evidenziando l’importanza della collaborazione tra diverse competenze cliniche. Questo caso rappresenta un passo significativo verso un futuro più innovativo nella gestione degli aneurismi toracici in Italia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net