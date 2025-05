Chirurgia salvavita per donne con mutazioni BRCA: studio conferma i benefici

Una ricerca internazionale ha evidenziato come l’asportazione preventiva di seni, tube e ovaie possa essere vitale per giovani donne con mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2, anche dopo una diagnosi di tumore al seno. L’intervento è stato reso noto nel 2023 da Angelina Jolie, che ha subito una doppia mastectomia preventiva e rimosso le ovaie per abbattere il rischio di cancro, influenzata dalla morte della madre per carcinoma mammario.

Lo studio, pubblicato su The Lancet Oncology, rappresenta la più ampia analisi mai condotta su 5.290 donne sotto i 40 anni portatrici di mutazioni BRCA, seguite per otto anni. I risultati indicano che la chirurgia profilattica riduce drasticamente il rischio di recidiva e mortalità. La mastectomia bilaterale diminuisce i decessi del 35% e il rischio di una nuova neoplasia del 42%. Ovariectomia e salpingectomia abbatterebbero il rischio di morte del 42% e di recidiva del 32%.

Le mutazioni BRCA1 e BRCA2 aumentano la probabilità di sviluppare tumori al seno e ovarico, con un rischio fino al 70% e una crescita tra il 20% e il 45% rispettivamente. La diagnosi spesso avviene in fase fertile, complicando le scelte terapeutiche. Questo studio, diretto da Matteo Lambertini e Eva Blondeaux dell’IRCCS Policlinico San Martino di Genova, supporta l’idea che anche donne già colpite da tumore possano trarre beneficio da tali interventi chirurgici.

L’analisi ha coinvolto 109 centri oncologici globali, con 2.910 mastectomie bilaterali e 1.804 donne sottoposte a entrambi gli interventi. Tuttavia, la rimozione preventiva comporta impatti significativi sulla qualità della vita, richiedendo consulenze genetiche personalizzate. I risultati potrebbero rivedere le linee guida internazionali, rendendo le chirurgie profilattiche centrali nella gestione delle pazienti BRCA-positive.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net