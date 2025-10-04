Chirurgia robotica mininvasiva per l’ipertrofia prostatica in Italia

Un nuovo sistema robotico mini invasivo è stato introdotto per trattare i sintomi del basso tratto urinario, in particolare l’ipertrofia prostatica benigna. Gli interventi, più mirati e controllati, hanno avuto luogo all’Ospedale di Saronno, che è diventato centro di riferimento per questa nuova metodologia.

I dottori Matteo Justich ed Efrem Pozzi, dell’Unità Operativa di Urologia, hanno illustrato i dettagli della tecnica. Questa metodica combina un’immagine multidimensionale in tempo reale, capacità robotiche autonome e un sistema di ablazione a getto d’acqua che non utilizza calore o bisturi per rimuovere il tessuto prostatico in eccesso responsabile di disturbi urinari.

Gli interventi hanno una durata inferiore a 60 minuti, preservano le funzioni sessuali nella maggior parte dei casi e riducono i tempi di recupero, consentendo dimissioni in 2-3 giorni. Il dottor Justich ha evidenziato i vantaggi di questa disostruzione: elevate probabilità di mantenere le funzioni sessuali, minori complicanze e degenza più breve. Il tessuto prostatico è rimosso utilizzando un getto d’acqua ad alta velocità senza utilizzare calore, garantendo risultati efficaci e sicuri.

Secondo il dottor Pozzi, questa tecnologia consente interventi personalizzati in base alle caratteristiche specifiche di ciascun paziente. Grazie alla combinazione dell’acquisizione di immagini in tempo reale, pianificazione chirurgica e idro-ablazione, è possibile adattare l’intervento alla particolare anatomia del paziente.

La Direzione sanitaria sottolinea che questa innovativa tecnologia rende le cure più accessibili, aumentando così il numero di pazienti trattabili per ipertrofia prostatica benigna attraverso procedure standardizzate e tempi operatori ridotti.