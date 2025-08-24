Chirurgia robotica: l’Aoui di Verona all’avanguardia in Italia

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona si distingue nel campo della chirurgia robotica. Recentemente, ha accolto le delegazioni di due strutture sanitarie della provincia di Brescia, l’ASST della Franciacorta e l’ASST del Garda, per un incontro tecnico. Durante questo evento, i professionisti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sulle migliori pratiche e sull’uso delle tecnologie avanzate nella chirurgia.

L’incontro ha permesso di condividere esperienze e metodologie, contribuendo così a migliorare la formazione dei personale e a ottimizzare i processi chirurgici. Questo scambio di know-how è fondamentale per promuovere l’innovazione e garantire che i pazienti ricevano le cure più all’avanguardia.

Il focus sulla chirurgia robotica da parte dell’Azienda Ospedaliera di Verona rappresenta un passo avanti nella medicina moderna, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni sanitarie per il progresso della chirurgia e della salute pubblica.