Chirurgia robotica in Italia: reimpianto di tessuto ovarico

Al Regina Elena, l’equipe guidata da Enrico Vizza ha realizzato il primo reimpianto di tessuto ovarico crioconservato utilizzando una tecnica robotica a singolo accesso su una paziente oncologica. Questo intervento è stato presentato durante l’evento “Oncofertilità: cure che proteggono il futuro”. La procedura rappresenta un passo importante per bambine e giovani donne colpite da tumore, consentendo loro di preservare e recuperare la fertilità dopo le terapie.

Grazie all’uso della robotica, sono stati reimpiantati circa 25 frammenti di tessuto ovarico in un tempo inferiore rispetto alla laparoscopia tradizionale, con la possibilità di osservare dettagli non visibili a occhio nudo. Vizza sottolinea che la combinazione di rapidità, precisione e ridotto impatto sui tessuti aumenta le possibilità di successo per le pazienti.

È stata creata una rete tra il Policlinico Regina Elena, il Policlinico Gemelli, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Ospedale S. Pertini e l’ASL Roma 1. Questa collaborazione permette di garantire una continuità di cura senza la necessità di spostamenti da un ospedale all’altro, assicurando supporto durante un momento delicato.

Dal 2018, circa 400 donne hanno ricevuto colloqui di counseling, oltre 100 hanno effettuato prelievi e crioconservazione di tessuto ovarico. La percentuale di gravidanza dopo il reimpianto si attesta intorno al 30%, mentre la ripresa della funzionalità ovarica è riportata nel 90-100% dei casi. Livio De Angelis, Direttore Generale IFO, afferma che offrire a una giovane donna guarita dal tumore la possibilità di progettare il futuro rappresenta un modello sanitario centrato sulla persona.