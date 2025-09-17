Chirurgia robotica all’ospedale Murri: innovazione in Italia

È iniziata l’attività del robot operatorio all’ospedale Murri, un importante strumento per i medici che operano nella struttura. Recentemente sono stati effettuati i primi interventi utilizzando la chirurgia robotica videolaparoscopica, dopo un periodo di formazione per medici e infermieri.

Lunedì il direttore della Chirurgia generale, Silvio Guerriero, ha guidato lo staff in sala operatoria, eseguendo tre colecistectomie robotiche. I pazienti sono stati dimessi entro 12 ore dall’intervento, con uno di loro che ha potuto lasciare l’ospedale già dopo poche ore. Il giorno successivo, l’Urologia, sotto la direzione di Mahmoud Yehia, ha programmato due prostatectomie robotiche. Il supporto della Uoc Anestesia-Rianimazione e del Blocco operatorio è stato fondamentale.

La chirurgia robotica offre diversi vantaggi, come la riduzione del dolore post-operatorio, cicatrici più piccole, un tempo di degenza shorter e un minor rischio di infezioni. Inoltre, consente un rapido ritorno alle normali attività quotidiane e valorizza le competenze del personale sanitario. Durante gli interventi, il chirurgo opera da una console con visione 3D ad alta definizione, controllando braccia robotiche con strumenti chirurgici avanzati.

Questo approccio permette di effettuare interventi mininvasivi con maggiore precisione rispetto alla chirurgia tradizionale. Il robot fornisce un ingrandimento da 10 a 40 volte e un range di movimenti più ampio, riducendo anche la fatica fisica per il chirurgo. Le equipe infermieristiche specializzate seguono le pratiche in sala operatoria. Dopo questo avvio, sono previste sedute settimanali di chirurgia e urologia, e l’uso della chirurgia robotica sarà esteso ad altre branche mediche in futuro.