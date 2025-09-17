22.4 C
Chirurgia robotica all’ospedale di Fermo: novità e successi

Il robot chirurgico ha iniziato a operare all’ospedale Murri di Fermo, dove sono stati effettuati i primi interventi di chirurgia robotica videolaparoscopica. Recentemente, medici e infermieri hanno partecipato a un periodo di formazione avanzata.

Nel primo giorno di interventi, il direttore di Chirurgia generale Silvio Guerriero e il suo team hanno eseguito tre colecistectomie robotiche, permettendo ai pazienti di tornare a casa entro dodici ore. Gli interventi, coordinati con il supporto del reparto di anestesia rianimazione e del blocco operatorio, hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza della nuova tecnologia. Il giorno successivo, è stata programmata una prostatectomia robotica.

La chirurgia robotica offre numerosi vantaggi, come la riduzione del dolore post-operatorio, cicatrici più piccoli, una minore permanenza in ospedale e un abbassamento del rischio di infezioni. Inoltre, consente un ritorno più rapido alle normali attività. Durante un intervento, il chirurgo utilizza una console che fornisce una visione 3D ad alta definizione e controlla braccia robotiche dotate di strumenti avanzati. Questo approccio permette interventi mininvasivi con maggiore precisione rispetto ai metodi tradizionali.

Le nuove tecnologie consentono anche di sovrapporre immagini radiologiche al campo chirurgico e di operare a distanza. Sono previste sedute settimanali di chirurgia robotica e si prevede di estendere questa pratica anche ad altre specialità mediche nel prossimo futuro.

