Chirurgia Robotica a Modena: Innovazione e Formazione Eccellente

Modena sarà il centro internazionale per la chirurgia robotica e mininvasiva il 4 settembre, grazie all’evento “Minimal Invasive Urological Surgery and Training in 2025” che si svolgerà all’Aula Vecchiati dell’Ospedale Civile Sant’Agostino di Baggiovara. L’incontro è guidato dal Prof. Stefano Puliatti e dalla Dott.ssa Stefania Ferretti.

Dalle 14:00 alle 17:00, professionisti di fama europea si riuniranno per discutere l’insegnamento della chirurgia robotica e le tecnologie innovative, tra cui il robot Da Vinci Single Port, una novità che può portare a significativi sviluppi in questo campo.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti mondiali come il Prof. Anthony G. Gallagher, riconosciuto per il suo modello di formazione chirurgica, il Dr. Pawel Wisz, specialista in chirurgia robotica a Varsavia, il Dr. Ruben De Groote, chirurgo robotico e editor di European Urology Surgery in Motion, e la Dr.ssa Elise De Bleser, esperta in chirurgia robotica single port. Ci sarà anche il Prof. Giampaolo Bianchi, con oltre vent’anni d’esperienza, che discuterà l’evoluzione della formazione per i giovani urologi.

Modena è stata tra le prime in Italia a utilizzare la tecnologia robotica nel campo urologico, iniziando nel 2007. Oggi è un centro di formazione riconosciuto dall’ERUS, con un ampio programma educativo per chirurghi italiani e europei. Negli ultimi anni, oltre 550 interventi oncologici e ricostruttivi sono stati realizzati, garantendo minore invasività e rapidi recuperi ai pazienti.

Sotto la direzione della Dott.ssa Ferretti, l’ospedale ha sviluppato collaborazioni interdisciplinari che estendono l’uso della chirurgia robotica anche a settori come la pediatria, ginecologia e chirurgia generale.