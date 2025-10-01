Chirurgia robotica a Milano: LENS unisce esperti europei

A Milano è stata lanciata LENS, una nuova community europea dedicata alla chirurgia robotica, creata da Medtronic. Questo progetto riunisce oltre 60 chirurghi specializzati in urologia, ginecologia e chirurgia generale da tutta Europa, con l’intento di condividere esperienze, innovazione e formazione sull’uso della piattaforma Hugo RAS, un sistema robotico utilizzato per la chirurgia mininvasiva in oltre trenta Paesi.

Manuel Abate, Senior Business Director Surgical Italy, ha spiegato che LENS è un’iniziativa che partirà da Milano per espandersi a livello internazionale. L’obiettivo è creare un momento di networking tra professionisti della chirurgia robotica mininvasiva, favorendo la condivisione delle esperienze e dei progressi nel settore. Durante i due giorni del forum, i partecipanti hanno discusso lo stato attuale e le prospettive future della chirurgia robotica.

LENS, che sta per Learn, Engage, Network, Support, rappresenta quindi un ecosistema in continua evoluzione e si propone come punto di riferimento per i professionisti del settore. Bernando Rocco dell’Università Cattolica – Policlinico Gemelli di Roma ha sottolineato l’importanza di discutere temi come la tecnica, i costi e l’organizzazione delle sale operatorie, affinché gli esperti possano contribuire attivamente allo sviluppo delle tecnologie.

Francesca Ciccarese del Policlinico San Marco Zingonia ha evidenziato come la robotica offra un comfort significativo anche per i chirurghi, migliorando le condizioni di lavoro rispetto alle tecniche tradizionali. Dopo Milano, LENS si sposterà in Spagna e in altri Paesi europei, continuando a crescere a livello globale e confermando il ruolo innovativo di Medtronic nella chirurgia robotica.