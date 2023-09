Chirurgia della spalla, al via a Roma il Congresso internazionale

Dal 5 all’8 settembre si terrà a Roma il 15° Congresso Internazionale di Chirurgia della Spalla e del Gomito (International Congress on Shoulder and Elbow Surgery, ICSES). Per la prima volta, dopo oltre 30 anni di storia, il board internazionale, costituito dai più esperti chirurghi mondiali di spalla e gomito, ha scelto l’Italia come sede di questo evento scientifico itinerante.

2mila chirurghi ortopedici da 74 diversi Paesi

Il Congresso sarà presieduto dal Professor Stefano Gumina (Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma) e dal Professor Alessandro Castagna (Professore Ordinario Humanitas University, Rozzano), due pionieri della chirurgia di spalla e gomito in Italia. Sarà un congresso da record: saranno infatti presenti oltre 2mila chirurghi ortopedici provenienti da 74 diversi Paesi. Mai nella storia trentennale del congresso si era raggiunta una partecipazione simile e soprattutto, una tale diversificazione territoriale.

I temi del congresso

Lo slogan del congresso è “lifting up the global knowledge“, ovvero sollevare la conoscenza globale: sarà proprio la mission degli oltre 300 esperti mondiali, facenti parte della faculty, che si alterneranno tra lezioni frontali, re-live surgeries, simposi, dibattiti e tavole rotonde, affrontando le tematiche più attuali di questa branca della chirurgia ortopedica in continua evoluzione quali, tra le altre, la chirurgia robotica e la medicina rigenerativa articolare.