Chirurgia della cataratta più efficace grazie alle nuove tecnologie

La chirurgia oftalmologica sta vivendo una significativa evoluzione, con l’adozione di intelligenza artificiale, tecniche mininvasive e innovative lenti intraoculari. Durante il XXVI Congresso di AICCER che si è tenuto a Trieste, oltre 2000 esperti hanno esaminato le ultime novità nel campo. I temi principali hanno riguardato il trattamento della cataratta e della presbiopia, grazie alle lenti intraoculari di seconda generazione che offrono una visione chiara sia da lontano che da vicino.

L’invecchiamento della popolazione ha portato a un aumento delle patologie oculari, come il glaucoma e le malattie corneali. Le tecniche attuali consentono di trattare simultaneamente la cataratta e queste condizioni, tramite interventi innovativi come mini-shunt per il glaucoma e trapianti lamellari per le malattie della cornea, presentati in sessioni di chirurgia in diretta dal Congresso.

Un’importante innovazione è la tecnica KLEX (Kerato Lenticule EXtraction), che utilizza il laser a femtosecondi per correggere miopia e astigmatismo in modo preciso e meno invasivo rispetto ai metodi tradizionali. Il congresso ha offerto oltre 80 sessioni scientifiche, chirurgie in diretta, laboratori e fırsate di incontro con esperti, segnando un nuovo standard nella chirurgia oftalmologica.

Daniele Tognetto, presidente di AICCER, ha sottolineato che la chirurgia della cataratta sta diventando sempre più complessa, richiedendo tecnologie avanzate e strumentazione all’avanguardia per affrontare casi critici. L’obiettivo di AICCER è promuovere ricerca e innovazione in oftalmologia, migliorando così le tecniche chirurgiche e le soluzioni per i difetti visivi, assicurando trattamenti più efficaci e sicuri per i pazienti.