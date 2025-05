Chiquito: La Storia del Vincitore di Ballando con le Stelle

Chi è Chiquito, il nuovo maestro di Ballando con le Stelle

Chiquito, nome d’arte di Yovanny Moreta Felis, è il vincitore del talent show "Sognando Ballando con le Stelle", andato in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci. Specializzato nelle danze caraibiche, ha rappresentato una presenza emozionante per il pubblico, ballando ieri con Wanda Nara.

Nato a Santo Domingo, Chiquito ha vissuto una vita segnata da difficoltà. Ha perso il padre all’età di sei anni, un’esperienza che ha avuto un impatto profondo sulla sua infanzia. In quel periodo, i suoi genitori cercarono opportunità lavorative migliori, e la madre lo portò in Italia quando lui era ancora molto giovane. Questo cambiamento lo ha inizialmente innervosito, lasciandolo in uno stato di isolamento e difficoltà di adattamento.

L’arrivo in Italia fu un momento difficile; si descrive come un bambino bloccato, solitario e in cerca di un’identità. Le parole della madre, che gli ricordavano la presenza protettiva del padre, lo incoraggiarono a iniziare una nuova vita. Scoprì la passione per la danza, che lo ha accompagnato nel suo percorso di crescita.

Grazie al suo impegno e alla determinazione, Chiquito ha potuto affermarsi nel mondo della danza, portando la sua storia e la sua bravura sul palcoscenico di "Ballando con le Stelle". La sua dedizione e il suo talento sono stati premiati con il titolo di maestro, un traguardo che rappresenta una nuova opportunità nella sua vita e carriera.

